Cina: modello di sviluppo industriale cinese genera benefici economici e sociali in Africa (3)

- "Grazie ad investimenti diretti esteri dalla Cina, l'Etiopia è ora in grado di esportare smartphone in paesi dell'Africa e del Medio Oriente", ha aggiunto Arega, rivelando che negli ultimi anni molte aziende cinesi sono entrate nei parchi industriali dell'Etiopia e investito in settori come abbigliamento, calzature, macchinari, veicoli e attrezzature, elettronica e prodotti farmaceutici. "Le esportazioni di abbigliamento, così come i prodotti meccanici ed elettrici dai parchi industriali dell'Etiopia, hanno visto una rapida crescita negli ultimi tre anni", ha dichiarato Arega. (segue) (Cip)