Cina: modello di sviluppo industriale cinese genera benefici economici e sociali in Africa (4)

- In occasione dell’expo, il ministro del Turismo egiziano, Rania al-Mashat, ha parlato molto della zona di cooperazione economica e commerciale Cina-Egitto-Suez, affermando che l'Egitto è molto orgoglioso del progetto, sottolineando che il paese non ha attirato solo investitori cinesi ma anche investimenti da altri paesi. La zona di cooperazione economica e commerciale Cina-Egitto-Suez, che copre un'area di 7,3 chilometri quadrati, la zona ha attratto 77 imprese, con un investimento reale superiore a 1 miliardo di dollari. Le società della zona hanno pagato in modo cumulativo l'Egitto oltre 80 milioni di dollari di tasse, fornendo lavoro a oltre 3.500 locali. (segue) (Cip)