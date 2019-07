Cina: modello di sviluppo industriale cinese genera benefici economici e sociali in Africa (5)

- "Le zone di cooperazione economica e commerciale sono piattaforme essenziali per gli investimenti e la cooperazione tra Cina e Africa", ha affermato Qian Keming, viceministro cinese del Commercio, affermando che la Cina incoraggerà le imprese cinesi ad espandere gli investimenti e la cooperazione in Africa. "La Cina intende costruire una serie di nuove zone di cooperazione economica e commerciale in Africa, con l'obiettivo di contribuire a migliorare le capacità di auto-sviluppo del continente africano", secondo Qian. (Cip)