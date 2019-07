I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: ambasciatore russo a Belgrado, Mosca chiederà punizione responsabili per caso Krasnoshchekov - La Russia chiederà la punizione dei responsabili per l'attacco subito dall'impiegato russo della Missione Onu in Kosovo (Unmik), Mikhail Krsnoshchekov. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko, in un'intervista concessa a "Sputnik". "Chiederemo un'inchiesta e la punizione per i responsabili", ha detto il diplomatico definendo l'attacco "selvaggio" e "spregiudicato". L'ambasciatore ha infine osservato che Mosca non capisce la mancanza di una reazione appropriata da parte dell'Unione europea. "La mancanza di una reazione appropriata da parte dell'Unione europea è difficile da capire. I tentativi di giustificare le azioni dei kosovari sono incompatibili persino con un comune approccio umano verso un impiegato che stava portando avanti con successo la propria missione, e che stava agendo sotto l'autorità che le Nazioni Unite gli avevano conferito", ha concluso Botsan-Kharchenko. (Res)