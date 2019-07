Usa-Corea del Nord: Trump auspica nuovo incontro con Kim “presto” (4)

- Trump ha visitato domenica la Zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, al culmine di una visita di 48 ore alla Corea del Sud, al termine del summit del G20 che si è tenuto a Osaka, in Giappone. Proprio sabato 29 giugno, prima di partire per la Corea del Sud, Trump aveva rivolto un invito via Twitter a Kim: “Lo incontrerei al confine/zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo”, aveva scritto l’inquilino della Casa Bianca. Pyongyang aveva risposto con una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa ufficiale, la “Kcna”, dal ministro degli Esteri Choe Son-hui, che lo aveva definito “un suggerimento molto interessante”. (segue) (Was)