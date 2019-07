Thailandia: il bhat risponde più delle altre valute regionali alle ultime mosse della Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle valute e degli indici azionari asiatici hanno guadagnato terreno nella prima metà del 2019, nonostante il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina e le elezioni che hanno interessato diversi paesi in quell’area. Il bhat thailandese, in particolare, si è apprezzato più delle altre valute regionali, mentre l’indice composito di Shanghai ha guadagnato terreno più degli altri indici asiatici. Nei primi sei mesi del 2019 il bhat ha guadagnato circa il 5 per cento sul dollaro, sostenuto soprattutto dalle politiche monetarie di senso opposto intraprese dalle banche centrali di Thailandia e Stati Uniti. La Banca della Thailandia ha infatti aumentato il suo tasso chiave a dicembre 2018, ed ha mantenuto tale indirizzo all’inizio di quest’anno, prima di passare a una posizione neutra. La Federal Reserve statunitense, invece, ha progressivamente inviato segnali di un alleggerimento quantitativo in risposta al mutato ambiente macroeconomico internazionale. (segue) (Fim)