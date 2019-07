Thailandia: il bhat risponde più delle altre valute regionali alle ultime mosse della Fed (3)

- Veerathai ha spiegato che ad oggi il sistema bancario ombra rappresenta circa il 10 per cento dei depositi bancari della Thailandia. Circa due mesi fa, il governo thailandese ha approvato una legge che regola le unioni di credito e le cooperative di risparmio, proprio nel tentativo di limitare i rischi potenziali di questo segmento del settore finanziario. Nel corso dell’intervista, il governatore della Banca di Thailandia ha citato anche fattori globali che necessitano di vigilanza, al fine di garantire la stabilità finanziaria regionale: tra questi le perduranti tensioni commerciali tra Usa e Cina, l’indirizzo delle politiche monetarie nelle economie emergenti, e l’andamento dell’economia cinese in un contesto di riforma strutturale. Quest’anno la Thailandia regge la presidenza di turno dell’Asean, e coordina gli incontri dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali regionali. Ciò pone Veerathai in una posizione ideale per indirizzare la conversazione in merito al mantenimento della stabilità finanziaria sistemica. (segue) (Fim)