Usa-Cina: Turmp ha detto di aver parlato “brevemente” di Hong Kong con Xi (7)

- Xi pareva fiducioso che la Cina avesse già pienamente consolidato la propria presa su Hong Kong, e sembravano confermarlo anche le recenti statistiche economiche, che esibivano le difficoltà dell’ex colonia britannica e la sua crescente dipendenza dalla Cina continentale. Negli ultimi 20 anni, il pil delle metropoli cinesi Shanghai e Shenzhen ha superato quello di Hong Kong, che ad oggi rappresenta meno del 3 per cento del prodotto interno lordo complessivo della Cina, contro il 18 per cento di vent’anni fa. Xi è anche consapevole che il trattamento speciale riservato all’ex colonia britannica è incompatibile con il processo di crescente irrigidimento del controllo sociale e politico sulla terraferma. Il presidente cinese pare aver però sottovalutato la sfiducia dei cittadini di Hong Kong nel sistema cinese del partito unico. (segue) (Was)