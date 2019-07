Usa-Cina: Turmp ha detto di aver parlato “brevemente” di Hong Kong con Xi (8)

- Pechino ha sostenuto il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, sabato scorso, quando quest’ultima ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato del contestatissimo provvedimento sulle espulsioni. Per Xi si tratta di una cessione a compromessi senza precedenti, data dalla presa d’atto che la posizione di Lam è estremamente precaria. Al contempo, i media di Stato cinesi sono tornati a denunciare “intromissioni” straniere negli affari di Hong Kong, dopo la seconda domenica di massicce proteste nell’ex colonia britannica. Il quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, “China Daily”, ha definito oggi tali intromissioni “ipocrite” e “malevole”, ed ha affermato che Pechino continuerà a sostenere Lam, nonostante le richieste di dimissioni sempre più pressanti che giungono da parte dell’opinione pubblica. Il sostegno di Pechino al capo esecutivo di Hong Kong “non vacillerà, non di fronte alla violenza di strada o agli interventi malevoli di governi stranieri”, afferma l’editoriale. (segue) (Was)