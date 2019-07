Usa-Cina: Turmp ha detto di aver parlato “brevemente” di Hong Kong con Xi (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante tale apertura al compromesso, un quarto dei residenti di Hong Kong sono tornati a protestare domenica, 16 giugno. Quasi due milioni di manifestanti, su una popolazione complessiva di sette milioni, hanno marciato attraverso Hong Kong per la seconda domenica consecutiva, secondo le stime fornite dagli organizzatori della protesta. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Lam, che ha risposto tramite una nota apersonale, ammettendo “le carenze nel lavoro del governo hanno portato a polemiche e dibattiti nella società, sconvolgendo e deludendo molte persone. Il governatore si scusa e promette di accettare sinceramente tutte le critiche e apportare miglioramenti al servizio pubblico”. Nonostante gli sgomberi, i duri scontri dei giorni scorsi tra manifestanti e forze dell’ordine e numerosi arresti, la turbolenza politica non dà ancora segno di essersi arrestata. (Was)