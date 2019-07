Cina: paese festeggia il 98mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese

- È ricorso nella giornata di ieri, lunedì 1 luglio, il 98mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (Pcc). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che ha spiegato che in tutto il paese, per celebrare l'occasione, sono stati organizzati vari tipi di eventi. Fondato nel 1921, il Pcc è cresciuto da un piccolo gruppo di circa 50 membri al più grande partito al governo del mondo, con oltre 90 milioni di membri. Nel 1921, i delegati convocarono la prima Assemblea nazionale in un edificio in mattoni e legno sulla Xingye Road a Shanghai. L'edificio storico è stato aperto al pubblico come museo dal 1952. (segue) (Cip)