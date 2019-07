Cina: paese festeggia il 98mo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto il paese, una campagna educativa sul tema del "rimanere fedeli alla nostra missione fondatrice" è stata lanciata nel Partito in cui i membri sono chiamati a mantenere saldamente in mente lo scopo fondamentale di servire la sua missione storica di realizzare il ringiovanimento nazionale. Nel sud-ovest della provincia di Guizhousi è tenuta una conferenza per lodare membri del Pcc in vista della battaglia contro la povertà, in quanto il paese punta a sradicare la povertà assoluta entro il 2020. (Cip)