Usa-Cina: Trump, “già iniziati” i colloqui commerciali con Pechino

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che i colloqui commerciali con la Cina, che avevano avuto una battuta d'arresto a maggio, “sono già iniziati” dopo il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping al vertice del G-20 di Osaka, in Giappone, lo scorso fine settimana. "I colloqui sono in corso telefonicamente", ha detto Trump ai giornalisti incontrati ieri, 1 luglio, nello Studio Ovale. Il presidente ha aggiunto che qualsiasi accordo tra le due superpotenze economiche dovrebbe essere a favore degli Stati Uniti. “(Le squadre di negoziatori) Parlano molto al telefono ma si stanno anche incontrando. Sì, (i colloqui) essenzialmente sono già iniziati”, ha detto Trump. “In realtà sono iniziati prima del nostro incontro”, ha aggiunto. Il presidente ha anche detto che l’ampio surplus commerciale della Cina negli Stati Uniti significa che un eventuale accordo commerciale con Pechino “deve essere in qualche modo inclinato a nostro vantaggio”. Trump e Xi avevano concordato durante l'incontro bilaterale al vertice di Osaka, di ritardare l’imposizione di nuove tariffe sulle importazioni dei rispettivi beni e di proseguire i negoziati commerciali.(Was)