Difesa: esercito cinese conduce test missilistici anti-nave nel Mar Cinese Meridionale

- La Cina sta conducendo una serie di test anti-missili balistici nelle acque contese del Mar cinese meridionale: lo riferisce la stampa statunitense citando due funzionari Usa a conoscenza della questione. I cinesi hanno effettuato il primo test nel fine settimana, sparando almeno un missile in mare, ha detto un funzionario ripreso dall'emittente “Cnbc”. La finestra per i test rimane aperta fino al 3 luglio e si attendono nuove attività da parte dell'esercito cinese prima della chiusura. Il funzionario ha aggiunto che il test è “preoccupante”, ma non ha specificato se i missili anti-nave testati rappresentino una nuova capacità dell’esercito cinese. Il Mar cinese meridionale funge da porta d’accesso alle rotte marittime globali, dove transitano ogni anno circa 3,4 miliardi di miliardi di scambi. Le numerose rivendicazioni hanno trasformato le sua acque in un campo armato dove Pechino detiene circa 27 avamposti disseminati ovunque. (Was)