Giappone: si erode la fiducia del settore manifatturiero

- Il clima di fiducia delle maggiori aziende del settore manifatturiero giapponese ha segnato un calo per il secondo trimestre consecutivo nel 2019, per effetto delle incertezze riguardanti la traiettoria dell’economia globale. Lo certifica l’ultimo sondaggio trimestrale Tankan, pubblicato ieri, 1° luglio, dalla Banca del Giappone. Il sondaggio, ritenuto uno degli indicatori più attendibili dell’andamento dell’economia giapponese, è crollato da 12 a 7 punti tra aprile e giugno scorsi, contro i più 19 dell’ultimo trimestre del 2018. Il calo è il peggiore registrato da dicembre 2012, e il dato è il più basso da due anni a questa parte. L’indice Tankan sottrae la percentuale delle aziende che ritiene la congiuntura economica negativa a quelle che invece la reputano favorevole. Il dato è solito fornire una indicazione in merito ai futuri indirizzi della politica monetaria del Giappone. L’indice ha segnato un marginale miglioramento del clima di fiducia per le aziende non manifatturiere, che però non è bastato a compensare il dato relativo all’industria giapponese nel suo complesso, scivolata da 12 a 10 nel corso del secondo trimestre. (segue) (Git)