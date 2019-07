Imprese: tensioni commerciali Giappone-Corea del Sud minacciano fornitura chip globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si prepara a imporre vincoli più severi alla capacità delle aziende tecnologiche sudcoreane di acquistare in Giappone componenti e materiali chiave, come la plastica utilizzata per la produzione di schermi per smartphone flessibili. La modifica delle regole per l’esportazione pare giungere in risposta alla disputa tra Tokyo e Seul per i trascorsi storici dell’imperialismo giapponese, e in particolare alle sentenze della magistratura sudcoreana che impongono ad aziende giapponesi il risarcimento di pratiche di lavoro forzato durante il periodo della Seconda guerra mondiale. Le nuove regole obbligheranno i fornitori giapponesi ad ottenere l’approvazione esplicita per la vendita di qualsiasi sostanza chimica ad acquirenti sudcoreani; sino ad oggi, tale categoria di esportazioni non è stata sottoposta ad alcun vincolo specifico. Tokyo starebbe anche soppesando la rimozione della Corea del Sud dalla “lista bianca” dei paesi cui è possibile esportare senza vincoli particolari tecnologie con implicazioni di sicurezza nazionale. (segue) (Git)