Brasile: bilancia commerciale registra avanzo per 27 miliardi di dollari nel primo semestre

- La bilancia commerciale brasiliana ha registrato un avanzo di 27 miliardi di dollari nel primo semestre del 2019. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Il risultato rappresenta un calo del 9,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel periodo le esportazioni hanno raggiunto il valore di 110 miliardi, in calo del 2,63 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre le importazioni hanno raggiunto un valore di 83,7 miliardi di dollari, lo 0,8 per cento in più rispetto ai primi sei mesi del 2018. Considerando solo il mese di giugno, la bilancia commerciale ha registrato un avanzo di 5 miliardi di dollari, in calo del 13,3 per cento rispetto al risultato di giugno 2018. Il Brasile ha esportato per 18 miliardi e importato beni per 13 miliardi. Secondo il ministero, il calo del prezzo delle merci varie (beni primari a prezzi internazionali) esportate, per un valore del 3,33 per cento in meno, non è stato compensato dall'aumento dell1,58 per cento dei volumi di beni esportati. (segue) (Brb)