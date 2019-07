Brasile: ministro Agricoltura, accordo libero commercio Ue-Mercosur "comodo" per il paese (2)

- Il ministro ha negato che le recenti autorizzazioni per l'uso di prodotti pesticidi in Brasile, vietati nella maggior parte del mondo, potrebbero generare barriere commerciali contro il paese. "Il Brasile non supera i limiti di residui tossici nelle sue esportazioni. Abbiamo firmato protocolli internazionali che devono essere soddisfatti e tutti finora sono stati rispettati". Tereza Cristina ha sottolineato che la questione ambientale viene spesso utilizzata dai paesi europei come strategia per tutelare la propria fetta di mercato. "Sono molto protezionisti. Vogliono denigrare l'immagine del Brasile nell'ambiente per prevenire il commercio. Non credo che i nostri prodotti abbiano alcun tipo di problema. Al contrario, i prodotti brasiliani sono sempre più consumati nel mondo. E l'Europa ne ha bisogno", ha affermato. "Il Brasile e gli Stati Uniti sono gli unici due paesi in grado di sopperire alla mancanza di cibo che avremo nei prossimi 30 anni. Sono le due potenze alimentari mondiali, e l'Europa lo sa", ha concluso Tereza Cristina Dias. (segue) (Brb)