Brasile: governatori nordest chiedono dimissioni ministro Moro e liberazione ex presidente Lula da Silva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori degli stati della macroregione del nordest del Brasile hanno diffuso una lettera aperte nella qualche chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia e sicurezza pubblica, Sergio Moro, e la scarcerazione dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La richiesta è arrivata dopo la diffusione delle conversazioni tra l'allora giudice Moro e i procuratori dell'inchiesta Lavajato, pubblicati dal giornale "The Intercept", nelle quali emerge che Moro avrebbe lavorato in maniera illegale, insieme con il procuratore della Repubblica, Deltana Dallagnol, per costruire prove da usare nel processo contro Lula. (segue) (Brb)