Brasile: bilancia commerciale registra avanzo per 27 miliardi di dollari nel primo semestre (2)

- Quanto al settore agricolo in particolare, il prezzo medio delle merci esportate è sceso del 10,9 per cento. In calo anche il prezzo medio dei prodotti industriali e di trasformazione. Solo i prezzi dell'industria estrattiva, beneficiando principalmente dell'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale, hanno registrato una crescita del 5,1 per cento. Dopo che il 2018 si è chiuso con un saldo della bilancia commerciale positivo per 59 miliardi di dollari, il secondo più alto risultato positivo della storia, il mercato stima un surplus minore nel 2019. Secondo il bollettino Focus, indagine settimanale delle istituzioni finanziarie rilasciata dalla Banca centrale, analisti prevedono un surplus di 50,8 miliardi di dollari per quest'anno. La previsione è in linea con quella del ministero dell'Economia. (Brb)