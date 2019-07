Brasile: Petrobras annuncia cessione di altre quattro raffinerie di petrolio entro agosto 2019

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras avvierà il processo per la vendita di altre quattro raffinerie all'inizio di agosto. "Ci sono potenziali interessati, ma sapremo presto qualcosa di più concreto. Per il momento abbiamo lanciato un 'teaser' su quattro raffinerie e avvieremo a breve la prima fase non vincolante di offerte per verificare quante e quali aziende esprimono interesse all'acquisto", ha affermato il presidente della Petrobras, Roberto Castello Branco, nel corso del suo intervento in un evento pubblico a Rio de Janeiro. L'azienda attualmente è responsabile di quasi il 100 per cento della capacità di raffinazione in Brasile e prevede di vendere otto delle sue 13 raffinerie entro i prossimi 24 mesi. (segue) (Brb)