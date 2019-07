Brasile: Petrobras annuncia cessione di altre quattro raffinerie di petrolio entro agosto 2019 (3)

- La Petrobras ha pubblicato sul suo portale i dettagli di ciascuna unità in vendita. Nel caso della raffineria Abreu e Lima è in vendita anche l'oleodotto di 101 chilometri che collega la raffineria al terminale di Suape, anch'esso incluso nel pacchetto. Nel caso della Landulpho Alves per la quale viene ceduta anche la rete di 669 chilometri di oleodotti e 4 terminali (Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus). Nel caso della raffineria Getulio Vargas viene ceduta la rete di 476 chilometri di condotte e 5 terminali (Paranaguá, San Francisco do Sul, Guaramirim, Itajaí e Biguaçu). Quanto alla raffineria Alberto Pasqualini viene ceduta anche la rete da 260 chilometri di condotte e 2 terminali (Niterói e Tramandaí). (segue) (Brb)