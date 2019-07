Energia: Usa, al via in Virginia il progetto dell'eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Dominion Energy ha iniziato la costruzione del primo progetto di energia eolica offshore in Virginia, realizzando due turbine entro la prossima primavera. L'utility, con il quartier generale a Richmond, ha annunciato oggi, 1 luglio, che sono in corso i lavori in una sottostazione di Virginia Beach, dove i cavi arriveranno a terra trasportando energia dalle gigantesche turbine eoliche, posizionate a circa 50 chilometri nell'Oceano Atlantico. I lavori per le turbine inizieranno nei primissimi mesi del 2020 e già a fine anno dovrebbero essere in grado di generare energia, ha dichiarato Paul Koonce, vice presidente esecutivo di Dominion. (segue) (Was)