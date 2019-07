Brasile: ministro Agricoltura, accordo libero commercio Ue-Mercosur "comodo" per il paese

- Il ministro dell'Agricoltura e dell'allevamento brasiliano, Tereza Cristina Dias, ha dichiarato oggi, 1 luglio, che il testo dell'accordo di libero scambio firmato tra il Mercato comune del sud (Mercosur) e l'Unione europea (Ue) è "comodo" e in linea con quanto il Brasile e l'agricoltura brasiliana volevano. "Il testo finale è interessante. Credo che siamo stati in grado di superare le barriere che avevamo, e il testo è risultato molto comodo rispetto a quanto il Brasile e l'agricoltura brasiliana avessero bisogno", ha detto il ministro, a margine di un evento presso la Confederazione nazionale dell'agricoltura (Cna) a Brasilia. Secondo Tereza Cristina, l'accordo sarà vantaggioso sia per il Mercosur che per l'Unione Europea e dovrebbe essere approvato dal parlamento brasiliano entro i prossimi due anni. "Gli impatti saranno in maggioranza vantaggiosi specialmente per l'agricoltura. Abbiamo avuto diversi prodotti per i quali le produzioni si sono fermate e altre che per i quali ci sono state riduzioni significative. L'accordo sblocca il Brasile e porta la modernità alla nostra agricoltura, con l'arrivo di macchine che al momento non abbiamo ancora", ha affermato il ministro che ha sottolineato quanto l'accordo andrà anche a beneficio dei settori industriale, dei servizi e dei lavori pubblici. (segue) (Brb)