Usa-Iran: Pompo, Stati Uniti chiedono di vietare le attività di arricchimento nucleare iraniano

- Il governo degli Stati Uniti chiede alla comunità internazionale di imporre e applicare immediatamente un divieto totale di tutte le attività iraniane che comportano l'arricchimento di materiali nucleari: lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una dichiarazione. "L'amministrazione Trump chiede alla comunità internazionale di ripristinare il vecchio standard di non proliferazione senza alcun arricchimento per il programma nucleare iraniano" ha detto ieri, 1 luglio, Pompeo. "Nessun accordo nucleare dovrebbe mai permettere al regime iraniano di arricchire l'uranio a qualsiasi livello", ha aggiunto. Pompeo ha accusato il governo iraniano di essere "il principale sponsor statale del terrorismo al mondo" e di continuare a usare il suo programma nucleare per fare pressione sulla comunità internazionale e rappresentare una minaccia ancora maggiore per il Medio Oriente e la sicurezza mondiale. "Gli Stati Uniti sono impegnati a negoziare un accordo nuovo e completo con il regime iraniano per fermare le sue minacce alla pace e alla sicurezza internazionali", ha detto Pompeo. L'Iran ha annunciato oggi di aver superato il limite di 300 chilogrammi di uranio arricchito al 3,67 per cento previsto dall’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna nel luglio 2015.(Was)