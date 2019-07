Brasile: governatori nordest chiedono dimissioni ministro Moro e liberazione ex presidente Lula da Silva (2)

- "E 'inaccettabile tacere di fronte all'illegalità della condotta di pubblici ministeri e giudici che si accordano preventivamente su un processo con l'obiettivo di perseguire e arrestare persone", si legge nella lettera dei governatori. "Sosteniamo fortemente la lotta alla corruzione, ma crediamo che sia una forma di corruzione anche condurre procedimenti legali ignorando deliberatamente la legge", ha affermato la lettera", affermano. Nel marzo di quest'anno, i governatori degli stati del nordest si sono riuniti per creare un consorzio tra loro. L'obiettivo è quello di ottenere prezzi più vantaggiosi per l'acquisto di forniture pubbliche e quello di fare opposizione al governo di Jair Bolsonaro. In merito i governatori si sono già posizionati, in particolare prima contro la riforma delle pensioni, poi sul decreto sulle armi e ora sulla condotta dell'attuale ministro della giustizia Moro. (segue) (Brb)