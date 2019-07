Brasile: governatori nordest chiedono dimissioni ministro Moro e liberazione ex presidente Lula da Silva (3)

- Secondo l'inchiesta del giornale "The Intercept", costruita su un "importante volume" di conversazioni private, i magistrati del pool brasiliano anti-corruzione "Lava Jato" della procura federale di Curitiba, avrebbero mantenuto contatti molto stretti con l'ex giudice Sergio Moro per costruire prove da usare nel processo contro Lula. Una condanna, afferma "The Intercept", "che è stata subito confermata in appello, rendendo non ammissibile la candidatura alle presidenziali per Lula che, al momento della condanna era in testa ai sondaggi elettorali per le elezioni del 2018". "La sua esclusione dalle elezioni a causa della sentenza pronunciata dal giudice Moro, è stato un elemento chiave per spianare la strada alla vittoria di Jair Bolsonaro, poi nominato proprio dal governo Bolsonaro come ministro della Giustizia". (segue) (Brb)