Usa: evacuati edifici Facebook per allarme busta contenente gas sarin

- Una struttura adibita alle attività postali di Facebook è stata evacuata ieri, 1 luglio, dopo l'allarme lanciato a causa di una busta che sembrerebbe contenere gas sarin. Le autorità locali hanno dichiarato alla stampa statunitense che una busta, sottoposta a dei controlli di routine, è risultata positiva al gas nervino. "In questo momento non abbiamo alcuna persona con i sintomi", ha detto il maresciallo di Menlo Park, Jon Johnston, pur essendo due le persone potenzialmente esposte all'agente nervino. Il portavoce di Facebook, Anthony Harrison, ha dichiarato che quattro edifici sono stati evacuati e che tre sono stati poi autorizzati a far rientrare la gente. Il pacco sospetto è stato consegnato intorno alle 11 di mattina in una delle stanze adibite alla posta della compagnia, ha detto. "Le autorità non hanno ancora identificato la sostanza trovata", ha scritto Harrison. Il sarin è un agente nervoso estremamente volatile grazie alla sua capacità di evaporare da liquido a gas. È chiaro, incolore, insapore e inodore. Le persone sono esposte al sarin attraverso il contatto con la pelle, con gli occhi o respirando. (Was)