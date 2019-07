Iran: Casa Bianca avverte Teheran, non permetteremo mai sviluppo di armi nucleari

- La Casa Bianca ha lanciato un avvertimento all'Iran dopo che Teheran ha annunciato di aver superato i limiti sull'uranio arricchito nell'ambito dell'accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali. "La massima pressione sul regime iraniano continuerà fino a quando i suoi leader non cambiano modo di agire", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham. "Il regime deve porre fine alle sue ambizioni nucleari e al suo comportamento malvagio". Tehran ha fatto sapere oggi di aver superato il limite di 300 chilogrammi di uranio arricchito al 3,67 per cento previsto dall’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna nel luglio 2015, sotto l'accordo dell'era Obama, da cui il presidente Trump ha ritirato gli Stati Uniti l'anno scorso. “È stato un errore - sotto l'accordo nucleare iraniano - permettere all'Iran di arricchire l'uranio a qualsiasi livello. Non c'è dubbio che, anche prima dell'esistenza dell'accordo, l'Iran stava violando i suoi termini (...) Gli Stati Uniti e i loro alleati non permetteranno mai all'Iran di sviluppare armi nucleari”, conclude la nota. (Was)