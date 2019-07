Aerospazio: Thales in Grecia e Thales Alenia Space siglano memorandum d'intesa con Agenzia Spaziale Ellenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales in Grecia, Thales Alenia Space e l'Agenzia Spaziale Ellenica (Hsa) hanno siglato un memorandum di intesa per la cooperazione nello Spazio. Questo memorandum si incentrerà in modo particolare sull'Osservazione della Terra. Lo rende noto un comunicato stampa. Thales Alenia Space ha maturato per 40 anni un'esperienza e un expertise considerevoli nel campo delle telecomunicazioni spaziali, navigazione, osservazione della Terra, scienza & esplorazione, infrastrutture orbitali & trasporto spaziale. Thales in Grecia è una realtà controllata al 100 per cento dal Gruppo Thales che opera in Grecia da oltre 30 anni. Creata nel 2018, l'Agenzia Spaziale Ellenica (Hsa) è l'entità nazionale greca responsabile per lo Spazio ed è parte del Ministero delle Infrastrutture, Trasporti e Network. (segue) (Com)