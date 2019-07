Aerospazio: Thales in Grecia e Thales Alenia Space siglano memorandum d'intesa con Agenzia Spaziale Ellenica (2)

- Questo accordo capitalizza l' expertise tecnico di Thales Alenia Space e la consolidata conoscenza del mercato greco di Thales in Grecia. Thales Alenia Space mira a sviluppare nuove partnership con l'industria greca, nei segmenti di spazio, segmenti di terra oltre che nelle applicazioni. Lo scopo del memorandum di intesa è, infatti, incoraggiare la cooperazione tra Hsa, Thales Alenia Space e Thales in Grecia nell'ambito dei programmi spaziali nazionali, europei e internazionali al fine di massimizzare la partecipazione dell'industria greca e della comunità scientifica. L'intento è quello di creare sinergie e rafforzare le capacità dell'industria spaziale e lo sviluppo di capacità nel settore dello Spazio. La Hsa aspira ad avere un ruolo centrale nello Spazio in Grecia e a trasformare gli sforzi di ricerca e tecnologia in sviluppo economico e industriale. HSA, inoltre, desidera sviluppare e implementare partnership strategiche con altre agenzie spaziali e garantire le politiche e le strategie del paese per lo Spazio. (segue) (Com)