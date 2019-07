Aerospazio: Thales in Grecia e Thales Alenia Space siglano memorandum d'intesa con Agenzia Spaziale Ellenica (3)

- "Siamo lieti di contribuire allo sviluppo del posizionamento dell'Agenzia Spaziale Ellenica nel mercato dello spazio" - ha dichiarato Marc-Henri Serre, Vice Presidente, Osservazione e Scienza di Thales Alenia Space in Francia - "Questo memorandum di Intesa si basa sul forte know-how di Thales Alenia Space e sulla collaborazione proficua con Thales in Grecia che consente una proficua collaborazione con l'industria greca. Speriamo di collaborare presto attraverso gruppi di lavoro a questi emozionanti programmi spaziali". "La sigla di questo accordo da parte di Thales è fonte di grande soddisfazione e avvia la cooperazione con l'Agenzia Spaziale Ellenica - ha dichiarato Antonios Dimitropoulos, Direttore Operazioni di Thales in Grecia - Siamo certi che la Grecia avrà un ruolo da leader nel settore spaziale europeo, grazie a un network di società in rapida espansione e a istituzioni attive nel settore spaziale. Con questo memorandum di intesa e il potenziamento della nostra partnership, ci auguriamo di realizzare la nostra visione per facilitare il trasferimento di tecnologia all'ecosistema spaziale greco e aumentare le operazioni industriali in Grecia per sostenere le sue attività relative allo spazio." (Com)