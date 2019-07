Usa: primarie Democratici, per sondaggio “Cnn” Harris seconda dopo Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Elizabeth Warren registra un incremento di 8 punti raggiungendo il 15 per cento dei consensi. Infine il senatore Bernie Sanders, che per molti mesi è stato al secondo posto nella maggior parte dei sondaggi pubblici, è sceso al quarto posto con il 14 per cento del consenso. Durante il dibattito televisivo dei candidati democratici, la senatrice Kamala Harris ha puntato l’indice contro Biden per la sua passata collaborazione con segregazionisti al Senato e per non avere sostenuto il "busing", ovvero i trasferimenti in autobus scolastico dai quartieri neri verso i quartieri bianchi, con cui negli anni Sessanta cominciò la de-segregazione. (Was)