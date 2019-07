Brasile: Petrobras annuncia cessione di altre quattro raffinerie di petrolio entro agosto 2019 (4)

- "Le cessioni di raffinazione sono allineate con l'ottimizzazione del portafoglio e il miglioramento della dotazione di capitale della società, con l'obiettivo di massimizzare il valore per i nostri azionisti", ha affermato la società in una nota. La strategia ottimizzazione del portafoglio aziendale prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie, per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Petrobras prevede la dismissione di numerose società collegate alla compagnia statale, attraverso la quale Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Petrobras ha annunciato inoltre l'intenzione di tagliare di 8,1 miliardi i suoi costi operativi nel periodo dal 2019 al 2023, riducendo principalmente le spese dei dipendenti. (segue) (Brb)