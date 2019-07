Energia: Usa, al via in Virginia il progetto dell'eolico offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le turbine stesse non dovrebbero essere visibili dalla costa ha detto Koonce. Dominion considera il progetto da 300 milioni di dollari una dimostrazione del potenziale dell'eolico offshore su larga scala. Le due turbine genereranno circa 12 megawatt. L'azienda ha affittato una porzione di oceano del governo federale che è abbastanza grande da ospitare turbine che potrebbero generare fino a 2.000 megawatt, sufficienti per alimentare più di 500.000 abitazioni. (Was)