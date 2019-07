Governo: Bernini (FI), da Di Maio e Salvini spettacolo indecoroso

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, chiede in una nota "ma in che mani è l'Italia? Mentre il presidente Mattarella cerca da Vienna, col suo ombrello protettivo, di mettere al riparo l'Italia dalla procedura d'infrazione, i due vicepremier e leader politici della coalizione di governo se le danno di santa ragione su tutto, dalla revoca della concessione ad Autostrade per arrivare all'Ilva che rischia di chiudere: uno, Di Maio, ha addirittura disertato il Consiglio dei ministri che deve approvare il fondamentale assestamento di bilancio, l'altro - Salvini - se n'è andato prima della fine della riunione per non essere stato informato dell'assenza del suo omologo. Uno spettacolo indecoroso", conclude la parlamentare, "alla vigilia di giornate cruciali per il futuro del Paese: giù il sipario, per favore". (Com)