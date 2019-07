Governo: Gelmini (FI), assenza vicepremier in Cdm la dice lunga

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, scrive su Twitter che "questo fatto che un vicepremier (Di Maio) non fosse presente al Consiglio dei ministri decisivo per tentare di bloccare la procedura di infrazione e che l'altro (Salvini) se ne sia andato via prima, la dice lunga sullo stato dei rapporti in maggioranza. Un idillio". (Rin)