Brasile: Anp, nel 2018 raggiunto record di produzione e ricerca nel settore petrolifero

- L'Agenzia nazionale del petrolio brasiliana (Anp) rende noto che il settore petrolifero e del gas in Brasile ha registrato importanti risultati nel 2018. Uno di questi riguarda la produzione interna di etanolo, cresciuta del 15,6 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo il record storico di 33 miliardi di litri. Il volume d'affari generato dall'etanolo ha raggiunto i 2 miliardi di real (456 milioni di euro). I dati fanno parte dell'annuario statistico 2019, pubblicato dall'agenzia. Il rapporto indica anche un record di 53 miliardi di real (12 miliardi di euro) raccolti dalle casse pubbliche lo scorso anno grazie alle concessioni per le esplorazioni di petrolio e gas. Di questo importo 23,4 miliardi di real (5,3 miliardi di euro) sono relativi a royalties e altri 29,6 miliardi di real (6,7 miliardi di euro) derivano da partecipazioni speciali. (segue) (Brb)