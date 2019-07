Brasile: conclusi lavori commissione d'inchiesta del Senato sul disastro diga di Brumadinho, 14 indiziati

- Il Senato brasiliano ha ufficialmente concluso i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sul disastro della diga Brumadinho, la cui rottura, lo scorso 25 gennaio, provocò la morte di almeno 246 persone. Dopo circa 120 giorni di lavoro e 18 udienze, il Senato ha rilevato responsabilità penali per 14 persone, tra le quali i dirigenti della società mineraria titolare della miniera, Vale. La relazione finale sarà presentata ufficialmente al Senato domani, 2 luglio. I senatori avranno una settimana per analizzare il documento, che sarà votato martedì 9 in seduta plenaria. (segue) (Brb)