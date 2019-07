Governo: da Cdm via libera a misure urgenti miglioramento saldi finanza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, lunedì 1 luglio 2019, alle 17:28 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, si legge in una nota di palazzo Chigi, "su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, con il quale - in attesa di procedere al monitoraggio e alla relativa rendicontazione degli oneri derivante dalle misure contenute nel decreto legge n.4 del 2019 - si dispone l'accantonamento per un importo pari ad almeno a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2019 delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono disposti, prevalentemente", continua la nota, "sulle disponibilità dei Fondi da ripartire che non risultano ancora finalizzate per la gestione. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è comunque consentita, con decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei ministri interessati", conclude la nota, "la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica". (Com)