Iran: Onu conferma superamento limite scorte uranio arricchito

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'organismo di controllo sul nucleare delle Nazioni Unite, ha confermato oggi, 1 luglio, che l'Iran ha superato il limite di 300 chilogrammi di uranio arricchito al 3,67 per cento previsto dall’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna nel luglio 2015. Lo ha affermato il portavoce dell'Aiea, Fredrik Dahl. La decisione di Teheran è un tentativo di spingere i firmatari europei dell’accordo sul nucleare iraniano a mantenere i propri impegni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’intesa avvenuto nel maggio 2018. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha detto che la mossa è "reversibile" ma ha avvertito che Teheran potrebbe aumentare ulteriormente il livello di arricchimento a partire dall’8 luglio, a meno che i restanti firmatari dell’accordo – Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – aiutino l’Iran ad eludere le sanzioni statunitensi in particolare quelle che ostacolano le esportazioni petrolifere. (segue) (Was)