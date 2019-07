Maltempo: da Cdm ok stato di emergenza province Brescia, Lecco e Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, lunedì 1 luglio 2019, alle 17:28 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, "su proposta del presidente Giuseppe Conte", annuncia una nota diffusa al termine del Cdm, "ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l'avvio delle prime attività di Protezione civile", conclude la nota di palazzo Chigi, "sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali". (Com)