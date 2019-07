Conti pubblici: Anzaldi (Pd), Salvini-Di Maio scappano ma approvano manovra correttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, scrive su Twitter che "Salvini e Di Maio fuggono da Cdm ma approvano manovra correttiva, tanto smentita in queste settimane: decreto legge per evitare procedura di infrazione taglia i fondi a reddito di cittadinanza e quota 100 per ridurre il deficit. Finto scontro vicepremier per coprire retromarcia". (Rin)