Usa: Trump chiede i carri armati per le celebrazioni del 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto che alcuni carri armati facciano parte dell'evento "Salute to America" del 4 luglio sul National Mall di Washington, DC. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Washington Post”, l'inquilino della Casa Bianca ha chiesto di posizionare carri armati o altri veicoli militari corazzati vicino o nello spazio verde situato nel centro della città. Il dipartimento dell'Interno ha annunciato la scorsa settimana che ci sarebbero stati jet acrobatici della Marina militare statunitense insieme a uno dei Boeing della flotta dell'Air Force One, insieme ad uno dei più lunghi e spettacolari giochi pirotecnici nella storia della celebrazione del giorno dell'Indipendenza. (segue) (Was)