Conti pubblici: Brunetta (FI), da Cdm non decisione furbetta

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "a prima vista sembra una presa in giro. Una non decisione, furbetta, se la và, nei confronti della Commissione europea. Si dice che si fa l'assestamento ma si rinvia, mettendo una ulteriore clausola di salvaguardia. Ritorna il 2,04 per cento di geniale fattura casaliniana. Non si scrive nulla sul 2020, che era proprio il punto sul quale la Commissione ha più insistito, con una decisione presa senza la presenza dei due vicepremier Di Maio e Salvini. Non si sa chi l'abbia presa", continua il parlamentare azzurro, "in maniera che poi tutti abbiano le mani libere per criticarla. Non è così che si comporta un grande paese, un governo di un paese fondatore dell'Unione europea. Se non si è d'accordo sulle regole si abbia almeno il coraggio non solo di dirlo, ma di comportarsi di conseguenza. Così è solo riprodurre la fama di furbi", conclude Brunetta, "che tanto ha già danneggiato il nostro Paese".(Com)