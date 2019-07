Usa-Corea del Nord: Bolton, amministrazione Trump non negozia “congelamento nucleare”

- Gli Stati Uniti non stanno negoziando un congelamento nucleare della Corea del Nord che permetterebbe a Pyongyang di mantenere, ma non aumentare, il suo arsenale nucleare: lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, smentendo le notizie in circolazione della stampa Usa. Prima dell'incontro di domenica del presidente Donald Trump con il leader nordcoreano Kim Jong-un, il quotidiano “New York Times” ha riferito che funzionari dell'amministrazione stavano meditando un accordo con Pyongyang per fermare la produzione di nuove materie nucleari come un modo per avviare un nuovo round di colloqui con il regime di Kim. “Ho letto questa storia (del 'New York Times') con curiosità, né lo staff (del Consiglio di sicurezza nazionale) né io ne ho discusso o sentito alcun desiderio di accontentarsi di un congelamento nucleare (da parte della Corea del Nord)”, ha dichiarato Bolton. "Era un tentativo riprovevole di qualcuno contro il presidente, ci dovrebbero essere delle conseguenze", ha scritto Bolton sul suo profilo Twitter. (segue) (Was)