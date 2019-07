Usa-Corea del Nord: Bolton, amministrazione Trump non negozia “congelamento nucleare” (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è entrato nella storia come primo capo di Stato Usa ad oltrepassare il confine tra con la Corea del Nord, incontrando domenica, 30 giugno, il leader nordcoreano Kim Jong-un a Panmunjom, nella zona demilitarizzata che divide in due la Penisola coreana. Trump e Kim hanno anche concordato di riavviare i negoziati per giungere alla denuclearizzazione della Penisola. Trump ha oltrepassato il confine e camminato per una ventina di passi fino alla base di un edificio sul lato nordcoreano, per una dimostrazione di amicizia senza precedenti, realizzata appositamente per le telecamere e a per rivitalizzare i colloqui in stallo. "È bello rivederti", ha detto Kim al presidente attraverso un interprete. "Non mi sarei mai aspettato di incontrarti in questo posto", ha continuato. "Attraversare quella linea è stato un grande onore", ha replicato Trump. I due leader, insieme a diversi membri delle loro squadre di negoziatori, hanno poi tenuto un incontro a porte chiuse che è durato quasi un'ora. Ne è scaturito l'impegno reciproco a rilanciare i colloqui sul nucleare, che si erano arrestati dopo il fallimento del summit di febbraio nel Vietnam, conclusosi bruscamente senza un accordo. (Was)