Paraguay: presidente Abdo sottolinea risultati su rafforzamento istituzionale e lotta contro la corruzione

- Rafforzamento delle istituzioni democratiche e lotta contra lo corruzione, investimenti in salute pubblica, educazione e infrastruttura, e lotta contro il crimine organizzato. Questi i principali risultati che, secondo il presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benitez, sono stati ottenuti nel suo primo anno di governo. Lo ha affermato lo stesso capo di Stato nel suo primo rapporto sulla gestione pubblica presentato oggi in parlamento. "Nel Paraguay devono governare la Costituzione e le leggi, non le persone", ha affermato Abdo nel passaggio del discorso dedicato alla questione istituzionale. Dal punto di vista dell'economia, il presidente ha ricordato la messa in atto di un piano di infrastrutture pubbliche da oltre un miliardo di dollari, l'appoggio al credito produttivo e la presentazione di un progetto di riforma e semplificazione del sistema tributario. Abdo ha quindi ricordato anche il progetto di riforma agraria che ha permesso già "l'aggiudicazione di 685 titoli di proprietà a piccoli produttori e la riappropriazione di 60 mila ettari di terre del demanio pubblico". (segue) (Abu)