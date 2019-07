Paraguay: presidente Abdo sottolinea risultati su rafforzamento istituzionale e lotta contro la corruzione (2)

- Un altro punto sottolineato nel corso del rapporto è la costruzione di una rete nazionale di fibra ottica per la connessione di tutti gli uffici governativi, educativi, della salute e della sicurezza. "Con l'appoggio del parlamento che ha approvato un prestito da 130 milioni di dollari della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) l'idea di governo digitale si fa finalmente tangibile", ha detto Abdo. Sempre per quanto riguarda le infrastrutture il presidente ha annunciato che in breve tempo verrà avviato lo studio di fattibilità tecnica, economica ed ambientale del progetto di ingegneria di un "ponte internazionale bioceanico" tra il Paraguay ed il Brasile che collegherà le località di Carmelo Peralta e Porto Murtinho, sul fiume Paraguay. Si tratta di un collegamento fondamentale che consentirà una nuova connessione terrestre attraverso il territorio paraguaiano tra l'Atlantico ed il Pacifico nel quadro del progetto plurinazionale del "Corridoio bioceanico". (segue) (Abu)