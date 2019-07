Paraguay: presidente Abdo sottolinea risultati su rafforzamento istituzionale e lotta contro la corruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passaggio rilevante è stato dedicati ai progetti avviati e a quelli in preparazione per quanto riguarda l'infrastruttura per l'energia. Tenendo conto che la quasi totalità del fabbisogno energetico è coperta dalle due mega-centrali idroelettriche binazionali di Yacyretà e Itaipù, condivise rispettivamente con Argentina e Brasile, la principale necessità del settore riguarda l'infrastruttura della rete di trasmissione e distribuzione. "Abbiamo previsto un investimento in infrastruttura senza precedenti e particolarmente diretto alla distribuzione, dove già sono in corso di esecuzione opere per 258 milioni di dollari e in corso di aggiudicazione altre per 412 milioni di dollari", ha dichiarato il presidente. (segue) (Abu)